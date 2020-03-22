РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Управляющая компания «Любимый дом» приступила к ремонту одного из подъездов жилого дома на улице Давыдова в Подольске, сообщается на сайте УК.

«В настоящее время в доме №5 по улице Давыдова в Подольске приступили к ремонту второго подъезда. Так, в лифтовом холле первого этажа будет уложена плитка на стенах», — говорится в сообщении.

Также в доме №16 по той же улице УК завершила ремонт подъезда №1. В частности, рабочие покрасили стены, потолки, двери, заменили напольную плитку и провели другие работы.