РИАМО - 22 мар. Согласно новому исследованию, средний инкубационный период коронавируса составляет около пяти дней, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Исследование провели специалисты из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге.

«Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания Covid-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня», — говорится в сообщении.

Примерно у 97,5% людей симптомы данного заболевания проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Таким образом, 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности и оправдывает свою необходимость. Только у 101 человека из 10 тысяч симптомы заболевания проявятся после выхода из карантина.

Точная оценка инкубационного периода заболевания нового вируса позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания.

Всего на территории РФ выявлено 306 больных коронавирусной инфекцией. В мире насчитывается порядка 307 тысяч заболевших. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Китае, Италии, США, Испании.

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