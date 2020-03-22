РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Неизвестный въехал в припаркованный автомобиль на Парковой улице в Подольске и скрылся с места аварии, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец пострадавшей машины.

«Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 марта в Подольске в районе 05:00. Автомобиль был припаркован на Парковой улице возле дороги. Неизвестный въехал в машину и скрылся с места аварии», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что разыскивает очевидцев данной аварии и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить Екатерине Зорковой в соцсети «ВКонтакте».