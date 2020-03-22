РИАМО - 22 мар. В приложении «Узнай Москву» появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут узнать, как выглядела Останкинская телевизионная башня несколько десятилетий назад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Одно из самых высоких сооружений в Европе можно будет изучить с помощью технологии дополненной реальности (AR). Она открывает перед жителями новые возможности для исследования города и его архитектуры.

«Теперь в приложении «Узнай Москву» можно увидеть, какой была Останкинская башня пять, 10 или 20 лет назад, изучить ее 3D-модель и посмотреть видео о ней», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, если данная функция понравится пользователям, то ее добавят и к другим знаковым объектам в приложении.

Технология цифрового зрения позволяет увидеть фрагменты фестиваля «Круг света», состоявшегося в 2014 году. Также отображены такие события, как забеги по лестницам на высоту 337 метров и международный фестиваль прыжков с парашютом 2004 года. Нажатие точки около олимпийского мишки покажет, сколько телевизионных

передатчиков добавили на башню для трансляции соревнований Олимпиады-80.

Опция AR появилась в мобильном приложении «Узнай Москву» с января 2020 года. Приложение можно скачать в App Store и Google Play. На карте сервиса представлены объекты, которые находятся поблизости от местонахождения человека. В данный момент там содержится описание почти 2 тысяч зданий на территории столицы, включая музеи и памятники.