РИАМО - 22 мар. Продовольствия в Москве достаточно даже на фоне повышенного спроса на некоторые группы товаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее из-за коронавируса с прилавков магазинов начали быстро разбирать продукты. Спрос повысился на крупы, мясо, растительное масло и средства личной гигиены.

«На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем <...> я не вижу. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок. Кто-то уезжает на дачу, кто-то в соответствии с решениями, которые приняты, находится на домашнем карантине, поэтому, конечно, такие запасы впрок люди делали», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в целом по стране спрос на продовольствие уже начал падать.

Двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать горожане, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран, а также те, кто контактировал с ними.

Всего на территории РФ было выявлено 306 больных Covid-2019. В мире зафиксировано более 307 тысяч заболевших.

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