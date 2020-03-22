РИАМО - 22 мар. При измерении температуры в московской подземке выявили около 30 пассажиров, у которых была повышена температура тела, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вчера в метро выявлено 28 человек с повышенной температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома!» — говорится в сообщении.

При повышенной температуре пассажирам рекомендуют остаться дома.

В подземке принимают все меры по предотвращению распространения вирусов. Все элементы в метро, к которым прикасаются пассажиры — ручки дверей, кассовые зоны, поручни эскалаторов и другое — дезинфицируют два раза в день.

Также постоянно убирают и дезинфицируют составы метро. Весь парк вагонов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета. Кроме того, воздушные фильтры в вагонах теперь меняют чаще.

Кроме этого, в метрополитене началась дезинфекции тоннелей с помощью специальных машин с цистернами. Они курсируют на линиях по ночам.

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