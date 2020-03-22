РИАМО - 22 мар. Московский метрополитен будет работать даже в условиях распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве могут остановить подземку из-за распространения Covid-2019.

«Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащим состоянии, если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Всего на территории РФ по последним данным было выявлено 306 больных коронавирусной инфекцией. В мире - более 307 тысяч заболевших.

На фоне угрозы распространения Covid-2019 в столичном метро и на МЦК на 30% сократилось количество поездок. А студенты и школьники стали ездить на 60% меньше.

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