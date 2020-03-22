РИАМО - 22 мар. В Наро-Фоминском городском округе в поселке Таширово произошел пожар на территории пилорамы, его площадь составила 300 квадратных метров, возгорание потушили, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«В 00:42 от очевидца поступило сообщение о возгорании на территории пилорамы по адресу: Наро-Фоминский городской округ, поселок Таширово», - говорится в сообщении.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля пилорамы на площади 300 квадратных метров. Также была угроза распространения огня по зданию и на готовую продукцию из дерева.
В 01:53 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. В 02:25 пожарные ликвидировали открытое горение. В 03:05 ликвидировали последствия пожара.
Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
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