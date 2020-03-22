РИАМО - 22 мар. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева волонтеры начали доставлять на дом продукты питания для одиноких пенсионеров и многодетных семей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Сейчас важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается: одинокие пенсионеры, малоимущие, нелегко и многодетным семьям. Я попросил глав организовать адресную помощь. Волонтеры поддержали нашу идею», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что волонтеры региона привозят нуждающимся продукты, лекарства и другие нужные товары.

«Спасибо вам за помощь, вместе мы сможем все!» - подчеркнул губернатор.

Для адресной доставки волонтеры обзвонили одиноких ветеранов и многодетные семьи, некоторые из них попросили привезти продукты на дом. В продуктовых наборах есть все необходимое: крупы, консервы, мука, чай и другое.

При доставке продуктовых наборов нуждающимся все волонтеры в Подмосковье соблюдают правила безопасности: измеряют температуру, носят маски и перчатки.

Ранее Воробьев поручил социальному блоку региона уделить особое внимание одиноко проживающим людям в связи с ситуацией с коронавирусом.

Всего на территории России по последним данным зарегистрировано 306 больных коронавирусной инфекцией. В мире выявлено свыше 307 тысяч заболевших.