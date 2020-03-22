РИАМО - 22 мар. В поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа в цеху завода «Кералит» произошел пожар, его уже потушили, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 22:23 (21 марта - ред.) от очевидца в службу «112» города Наро-Фоминск поступило сообщение о возгорании в цеху на территории завода «Кералит» в поселке Новая Ольховка, улица Промышленная, дом 2», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на шестом этаже в здании растворо-бетонного узла было задымление. В дальнейшем выяснилось, что горела транспортерная лента между пятым и шестым этажами.

В 23:50 пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров. В 00:10 пожарные ликвидировали открытое горение. В 00:26 ликвидировали последствия пожара.

Погибших и пострадавших при возгорании на заводе нет. Персонал предприятия из 13 человек самостоятельно покинул здание до прибытия пожарных.