РИАМО - 22 мар. Переменная облачность без осадков прогнозируется на территории Подмосковья и Москвы в воскресенье, столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Московский регион будет находиться под влиянием обширного скандинавского антициклона.

Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Содержание кислорода в приземном слое воздуха и влажность будут в пределах нормальных значений. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный.