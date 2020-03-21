РИАМО - 21 мар. Спасатели потушили возгорание в дачном некоммерческом партнерстве Барцилово городского округа Мытищи, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 12:12 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, ДНП Барцилово, дом 2.

«В 13:20 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - сообщается на сайте.

Для тушения привлекались две единицы техники и семь человек.

За прошедшие сутки на территории региона произошло 98 пожаров. От МЧС для их тушения привлекались 858 человек и 245 единиц техники.