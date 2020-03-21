РИАМО - 21 мар. Пожарные потушили возгорание в деревне Перепечино городского округа Солнечногорск, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 12:39 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Перепечино, дом 26.

«В 15:00 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - сообщается на сайте.

Для тушения привлекались три единицы техники и девять человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 98 пожаров. От МЧС для их тушения привлекались 858 человек и 245 единиц техники.