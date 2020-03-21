РИАМО - 21 мар. Реставрационные работы на Северном речном вокзале в столице находятся в завершающей стадии, реконструкция сетей водоснабжения и канализации выполнена на 80%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодня Московская объединенная энергетическая компания реконструирует сети теплоснабжения, «Мосводоканал» - сети водоснабжения и канализации на территории парка и около причала.

«На сегодняшний день работы выполнены на 80%, до 15 апреля они будут закончены полностью», — сказал генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко.

Кроме того, на объекте реставрируют интерьеры. Все работы планируют закончить в 2020 году. Зданию вокзала вернут исторический облик 1937 года. При этом, он станет современным транспортным комплексом.

Этой весной на шпиль Северного речного вокзала планируют вернуть звезду.

К открытию навигации будут закончены работы на причале. Возле него были уложены водовод и 10 тысяч метров кабелей. Кроме того, специалисты укрепили берег.

Также приведут в порядок и парк у вокзала. Там появятся 10 детских и спортивных площадок для игры в стритбол, пинг-понг, бадминтон и так далее. Зимой планируется заливать каток.