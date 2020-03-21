РИАМО - 21 мар. Пожарные потушили возгорание в селе Акатьево Коломенского городского округа, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 16:29 поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, село Акатьево.

«В 19:38 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Для тушения привлекались три единицы техники и 11 человек.

За минувшие сутки на территории Подмосковья произошло 98 пожаров. От МЧС для их тушения привлекались 858 человек и 245 единиц техники.