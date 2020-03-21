РИАМО - 21 мар. На объектах бюджетного строительства в Подмосковье работникам начали измерять температуру, также проводится дезинфекция бытовых городков, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Заказчиками-застройщиками, подрядными организациями на стройплощадках обеспечены такие профилактические меры, как проведение ежедневного утреннего контроля температуры, визуального осмотра рабочих дезинфекция бытовых городков, санитарная обработка мест общего пользования», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он отметил, что при выявлении недостатков на месте немедленно предпринимаются меры по их устранению.

Министр добавил, что для недопущения срыва сроков строительства объектов социальной инфраструктуры каждый день в информационной системе мониторинга бюджетного строительства заказчики размещают сведения о количестве работающих сотрудников. Это позволяет видеть динамику по объекту и своевременно принимать меры.

В конце прошлого года в Китае начала распространяться коронавирусная инфекция. В России зарегистрировано 253 случая заболевания Covid-2019, в Московской области - 35 случаев.

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем, поэтому во время карантина ни по каким причинам нельзя выходить из дома. Контакты с членами семьи необходимо исключить, желательно находиться в отдельной комнате. У самоизолированного должна быть личная посуда и средства гигиены, а также средства индивидуальной защиты.

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