РИАМО - 21 мар. На портале для жителей и бизнесменов Московской области в электронном виде доступны 113 государственных и муниципальных услуг, для их получения нужно зайти на портал и выбрать из подходящую категорию, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Не выходя из дома можно обратиться за перечнем социально значимых услуг — от оформления выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденным, прикрепления к поликлинике, постановки на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи до компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми», - говорится в сообщении.

Региональные предприниматели онлайн могут подать декларации о характеристиках объекта недвижимости, получить выписки (информацию) из реестра имущества, находящегося в собственности Московской области, разрешения на возведение объектов капитального строительства и получить другие услуги.

По данным ситуационного центра Минкомсвязи России, доля жителей Подмосковья, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), превышает 95%.

ЕСИА предназначена для регистрации, идентификации и аутентификации пользователей во всех государственных информационных системах в целях получения доступа к федеральным, региональным и муниципальным услугам.

В прошлом году была запущена обновленная версия uslugi.mosreg.ru. На портале появились экспертные системы для определения индивидуального перечня документов, добавлен сервис «Задать вопрос куратору услуги», расширен поиск услуг.