РИАМО - 21 мар. Минздрав РФ актуализирует данные федерального регистра медицинских организаций и медицинских работников, сообщает ТАСС.

Российский Минздрав потребовал от руководителей медицинских организаций в обязательном порядке регистрировать всех врачей и медсестер в единой системе идентификации на портале госуслуг и в регистре на сайте министерства. Соответствующая телеграмма за подписью замминистра здравоохранения Павла Пугачева поступила в медучреждения.

«Актуализация проводится в соответствии с требованиями федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в связи с поручением руководства ведомства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что соответствующие указания об актуализации направили в медицинские организации 18 марта.