РИАМО - 21 мар. По итогам тарифного регулирования удалось сдержать рост платы жителей Московской области за коммунальные услуги на этот год в среднем на уровне 2,9%, что на 2,4 процентных пункта ниже прошлого года и ниже ожидаемой инфляции, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

Комитет по ценам и тарифам региона провел первое в текущем году заседание общественного совета. Рассмотрение вопросов происходило в формате видеоконференции.

«Это (сдерживание роста платы – ред.) стало возможным благодаря нулевому росту тарифов на мусор, сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения на уровне 3% (ниже, чем последние три года на 2 процентных пункта), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которая привела к повышению эффективности, и установлению льготных тарифов в ряде муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Также были представлены результаты работы по переходу к единым тарифам. Разница платежей за коммунальные услуги в муниципалитетах при одинаковом типе жилья сократилась с 40% до 27% в этом году. Этого удалось добиться за счет создания единых тепло и водоснабжающих организаций и уменьшения количества тарифов и сдерживания их роста. Также нужно обеспечить снижение в 2021 году.

В 2019 году установлено более 4 тысяч тарифов для 859 организаций, работающих в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, технологического присоединения и транспорта. Проведено более 260 контрольно-надзорных мероприятий по устранению нарушений законодательства, 19 из которых инициированы по обращениям граждан.

Во время тарифной кампании применялись инновационные методики по регулированию с использованием метода аналогов, который обеспечивает стимулирование к повышению эффективности деятельности. Проведена большая работа по стандартизации и цифровизации процессов установления тарифов.

На сегодняшний день развитие онлайн-сервисов позволяет оказывать полный цикл услуг для регулируемых обществ в дистанционном формате от подачи заявки в электронном виде до получения подписанного распоряжения об установлении тарифов в личном кабинете.