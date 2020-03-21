РИАМО - 21 мар. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на заводе алюминиевых изделий в Дмитрове, на месте ЧП работали также вертолеты и пожарные поезда, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило утром в субботу, возгоранию сразу присвоили повышенный ранг. Огонь охватил здание общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. В строении в результате пожара обрушилась кровля.

«В 19:50 ликвидация открытого горения», - сказал собеседник агенства.

В тушении крупного пожара принимают участие 170 человек и 64 единицы техники.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>