РИАМО - 21 мар. Футуролог, сооснователь Российского трансгуманистического движения и инновационный предприниматель Данила Медведев уверен, что в ситуации с глобальной эпидемией не стоит гнаться за модой — одежда должна быть прочной, безопасной и с дополнительными функциями.

«Ориентироваться можно на спортивную одежду, туристическую. В которой в наибольшей степени развиты технологии, которые делают ее более надежной. Если говорить про обычную — мы живем в эпоху массовой моды, когда выстроена целая огромная система, где предметы одежды носят один раз», — сказал Медведев в интервью Nation News.

По его словам, сейчас обращают внимание только на внешний вид, на то, что в тренде и в Instagram.

По его мнению, уже сейчас важно знать, сможет ли кто-то спроектировать какой-нибудь комбинезон для города, который обеспечит защиту от вируса на 100%, но при этом не будет одноразовым.

«Его можно было бы удобно снять-надеть, что угодно в нем делать — почесаться, поковырять в носу. Это с одной стороны. С другой — чтобы было красиво», — отметил футуролог.

Медведев считает, что кроме брендов Nordwind или Columbia, которые делают одежду для туристов и спортсменов одежду, пока непонятно, кто сейчас смог бы такое сделать.

«В наше время это спокойно может произойти либо сейчас, либо, например, через год, когда появится еще какой-то вирус. Или биотерроризм. Рано или поздно кто-то на это отреагирует — самый смелый производитель. И выяснится, что люди могут запросто надеть скафандры, а при входе в здания будет стерилизация», — добавил предприниматель.

В сложившейся ситуации футуролог рекомендовал готовиться к своему выходу на улицу также тщательно, как к походу в тайгу, «когда по нескольку раз перепроверяется каждая складочка, что и куда заправлено».

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