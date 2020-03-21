РИАМО - 21 мар. Для быстрого передвижения по Москве общественного наземного транспорта в 2020 году организуют 400 перекрестков с «умными светофорами», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В 2019 году мы сделали около сотни «умных перекрестков», которые сокращают заторы и ускоряют работу именно городского транспорта. Система за счет нескольких типов датчиков и соответствующей информационной транспортной системы выделяет из потока автобусы, трамваи, электробусы, и отдает команду на приоритет проезда. Таким образом, включается зеленый сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Оборачиваемость перекрестков с «умными светофорами» возрастает примерно в два раза.

Для организации «умных перекрестков» в асфальт на дроге монтируют датчики, распознающие приближение городского транспорта, также они позволяют включать зеленый свет для приоритетного проезда автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

Данная схема будет удобна и для остальных участников дорожного движения, так как они будут останавливаться только тогда, когда нужно пропустить общественный транспорт. Время прохождения таких перекрестков сокращается примерно на 15-20%.

«Также устанавливаются специальные кнопки для вызова пешеходной фазы. У многих почему-то они вызывают особый интерес. Хотелось бы сказать, что эти кнопки работают в ночное время. С 7 утра до 21 часа включение пешеходной фазы осуществляется в автоматическом режиме», — добавляется в материале.

На сегодняшний день на части перекресткой с «умным светофором» пропускная способность повышается, а время ожидания для пешеходов уменьшается на 18-23%.