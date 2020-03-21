РИАМО - 21 мар. В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.

«Среди заболевших есть ребенок. Родители девочки ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок находится на лечении в больнице имени Башляевой», — говорится в сообщении.

Заболевшие граждане прибыли в начале марта из Женевы и Стамбула. Специалисты оперативно установили полный круг близких контактов пациентов. Двоих человек госпитализировали, остальные находятся под наблюдением врачей.

В настоящий момент еще один ребенок находится в ИКБ №2, другой — в больнице имени Башляевой.

Жителям столицы напомнили, что после прибытия из-за границы необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103. При этом нужно самоизолироваться — не выходить на улицу и не посещать медучреждения.

Всего на территории России по последним данным зарегистрировано 306 больных коронавирусной инфекцией.

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