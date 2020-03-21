РИАМО - 21 мар. Родители должны рассказать детям, которые находятся дома одни во время дистанционного обучения, что нарушение правил пожарной безопасности грозит печальными последствиями, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Учебные заведения Московского региона ранее перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. На время отмены очных занятий обучение идет из дома с помощью школьного портала и онлайн-платформы. Ведомство активизировало профилактическую работу в период дистанционного обучения детей на дому, а также во время школьных каникул.

«Родителям необходимо убрать в недоступные места спички и зажигалки, организовать в квартире безопасное учебное место. Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме на видном месте висел список всех необходимых экстренных телефонов», — говорится в сообщении.

С детьми необходимо провести разъяснительные беседы по соблюдению правил при использовании бытовых электроприборов и компьютерной техники, а также указать основные источники опасности.

Ребенок обязан знать правила поведения при пожаре и постоянно их повторять их.

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