РИАМО - 21 мар. Спасатели вытащили кота с острова на реке Клязьме в городском округе Павловский Посад, операцию провели с помощью надувной лодки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Старший смены отряда Михаил Лыков отметил, что за помощью к спасателям обратились люди, которые услышали жалобное мяуканье на острове.

«Прибыв на место, спасатели Алексей Беленков и Илья Лутцев надули спасательную лодку и вытащили бедолагу с острова. Неподалеку от этого места располагается мост, вероятно, кто-то сбросил с него кота», - сказал Лыков.

По его словам, молодые люди, которые обратились за помощью, взяли кота себе. Они накормили спасенного и повезли к его ветеринару, потому что у кота обнаружились проблемы с задними лапками.