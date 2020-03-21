РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске недостроенную поликлинику на улице Ленинградская передадут в собственность министерства имущественных отношений Московской области для последующего завершения строительства, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале на остатки строительных материалов недостроенной поликлиники на улице Ленинградская, 11А и попросил предоставить информацию о дальнейшей судьбе здания. Главное управление государственного строительного надзора Московской области рассмотрело обращение о предоставлении информации об объекте капитального строительства.

«По указанному адресу застройщик ЗАО «Мособлжилстрой» строил взрослую поликлинику на 260 посещений в смену и детскую поликлинику на 240 посещений в смену в одном здании. В настоящее время строительство не ведется. В настоящее время данный объект капитального строительства в связи с банкротством застройщика проходит процедуру передачи в министерство имущественных отношений Московской области для последующего завершения строительства. После завершения строительства территорию, прилегающую к зданию, благоустроят в соответствии с проектной документацией», - сказала заместитель начальника управления надзора за строительством Главгосстройнадзора региона Елена Литвинова.

По ее словам, указанная поликлиника является объектом незавершенного строительства, территория отведенная под ее строительство - строительная площадка, на которой размещены строительные материалы и изделия для завершения строительства, а так же временные бытовые помещения для нужд строительства

Строительство медучреждения началось в 2010 году, застройщиком и инвестором являлось ЗАО «Мособлжилстрой». Сдать объект планировали еще в 2015 году.