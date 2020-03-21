РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске с недостроенного дома ЖК «Московский» начали падать на детскую площадку таблички с номерами этажей, их пришлось демонтировать, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что на строящемся доме №3, корпус 1, на улице Садовая ЖК «Московский» под воздействием сильного ветра отрываются металлические таблички с нумерацией этажей и падают на детскую площадку, расположенную под стройкой. Так как стройка заморожена, она попросила демонтировать таблички во избежание травм детей. Главное управление государственного строительного надзора Московской области рассмотрело обращение по вопросу падения со строящегося объекта капитального строительства табличек с нумерацией этажей.

«На основании обращения Главное управление государственного строительного надзора Московской области дало указание участникам строительства объекта капитального строительства ЖК «Московский» на соблюдение требований безопасности и содержания строительной площадки. В настоящее время таблички с номерами этажей демонтированы, угроза их падения на детскую площадку устранена», - сказала заместитель начальника управления надзора за строительством Главного управления государственного строительного надзора Московской области Елена Литвинова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.