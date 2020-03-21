РИАМО - 21 мар. В субботу вечером в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 41 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали один рейс, отменено еще 11. В Шереметьеве задержали семь прилетов и вылетов. В аэропорту Домодедово задержали один рейс, еще 21 отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.