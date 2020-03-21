РИАМО - 21 мар. В Подмосковье объявлены аукционы на проведение капитального ремонта в больницах Королева, Балашихи и Химок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликовано три закупки на выполнение работ по капитальному ремонту зданий больниц», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Будут отремонтированы здания ГБУЗ «Королевская городская больница №1», ГБУЗ «Балашихинская городская больница» имени А.М. Дегонского; ГАУЗ «Химкинская центральная клиническая больница».

Завершить все работы по капремонту и ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2020-2022 годах.

Ремонт зданий проведут в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Работы будут профинансированы за счет средств бюджета Московской области.