РИАМО - 21 мар. Компания «Россети» проводит среди учеников девятых и десятых классов страны олимпиаду школьников, она стартовала в марте, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Олимпиада проходит ежегодно с 2017 года в два этапа. Первый этап — отборочный — проводится во второй половине марта. Второй этап — практический — планируется на апрель. К выполнению заданий второго этапа допускаются ребята, набравшие наибольшее количество баллов по итогам выполнения заданий отбора.

«Цель проекта — выявить способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, дать им возможность ознакомиться с направлениями развития энергетики и помочь определиться с выбором будущей профессии», — говорится в сообщении.

Победителям и призерам первого этапа предоставляется право участвовать в финале олимпиады школьников «Надежда энергетики», организаторами которой являются Московский, Ивановский, Казанский энергетические и Сибирский федеральный университеты.

Победители и призеры смогут принять участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети». Там они попробуют свои силы в создании настоящих прототипов новых технологий для российской и мировой энергетики. Со старшеклассниками будут работать ведущие эксперты отрасли и помогут им подготовить первые самостоятельные проекты, которые будут представлены в финальном этапе конкурса инновационных разработок «Энергопрорыв».

Также ребятам предоставляется приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах по профильным направлениям подготовки.

Торжественная церемония награждения победителей с вручением ценных подарков пройдет в Москве в офисе ПАО «Россети».