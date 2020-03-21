РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Асфальтовое покрытие тротуара на улице Большая Серпуховская в Подольске обновят до 30 октября 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил на интернет-портале обновить асфальтовое покрытие тротуара вдоль автомобильной дороги на улице Большая Серпуховская в районе пожарной части №258. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устройства тротуара.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по устройству тротуара вдоль автомобильной дороги на улице Большая Серпуховская включили в план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год со сроком выполнения до 30 октября 2020 года», - сказал заместитель главы администрации округа Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.