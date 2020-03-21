РИАМО - 21 мар. Столичное управление Роспотребнадзора обязало все столичные фитнес-центры, бассейны, а также аквапарки прекратить допуск посетителей на территорию, сообщается на сайте ведомства.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей <...> с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей <...> до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева.

Данные меры призваны усилить противоэпидемические мероприятия в столице для предупреждения дальнейшего распространения заболевания коронавирусом среди населения.

Согласно последним данным, общее число заразившихся Covid-2019 в Москве — 137 человек. Всего на территории России зарегистрировано 306 больных коронавирусной инфекцией.