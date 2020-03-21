РИАМО - 21 мар. Временную копию памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади столицы убрали из-за того, что постамент, как и основной памятник, нуждается в реконструкции, сообщил РИАМО депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Смысл временного памятника был в том, чтобы попробовать поставить его, пока будет реконструирован основной памятник, но стилобатная часть, на которой будет стоять памятник, тоже нуждается в реставрации», - сказал Герасимов.

Он заверил, что основной памятник будет установлен на свое место к празднованию Дня Победы, а судьбу временного памятника решат федеральные власти.

Ранее памятник Жукову на Манежной площади демонтировали и отправили на реставрацию в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. После демонтажа на его место установили временный памятник. Новая скульптура отличалась от оригинала: полководец отдает честь правой рукой, а конь «приподнял» одну ногу.

Как сообщили ранее в пресс-службе Мосгорнаследия, данный монумент не является объектом культурного наследия, памятник имеет статус объекта городской скульптуры.