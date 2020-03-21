РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. Домодедовские полицейские провели акцию «Осторожно! Мошенники!», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Полицейские УМВД России по городскому округу Домодедово провели для жителей округа профилактическую акцию «Осторожно! Мошенники!». Цель акции – повышение бдительности граждан, предупреждение и пресечение мошеннических действий с банковскими картами в отношении жителей», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции беседовали с гражданами, рассказали о наиболее распространенных способах обмана, научили, как распознать мошенников и какие меры нужно предпринять, чтобы не стать их жертвой.

Также гражданам вручили памятки, в которых указаны основные виды мошенничества и рекомендации на случай подозрений в совершении обмана.