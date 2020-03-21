РИАМО - 21 мар. Конфликт, возникший между знакомыми, перерос в поножовщину в селе Парфентьево Коломенского городского округа, в результате погибла женщина, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 20 марта в 17:40 на улице Почтовой в селе Парфентьево Коломенского городского округа с колото-резаными ранениями обнаружен труп женщины 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками ОГИБДД за совершенное преступление установлен и доставлен в СО по Коломне ГСУ СК России по Московской области знакомый убитой 1980 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данное преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, заключил представитель пресс-службы.