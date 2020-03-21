РИАМО - 21 мар. В детских лагерях «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» отменили смены, которые ранее были запланированы на март-апрель, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Отменены следующие смены: «Артек» — со 2 по 23 апреля, «Смена» — с 30 марта по 12 апреля, «Орленок» — с 1 по 21 апреля и «Океан» — с 23 марта по 12 апреля», — говорится в сообщении.

Руководство данных детских лагерей пересмотрит свои календарные планы, а также распределит ребят, которые не смогли посетить лагеря, по другим сменам.

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