РИАМО - 21 мар. На территории Подмосковья и Москвы с 23 по 24 марта объвили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать с 00:00 23 марта до 00:00 24 марта.

«Желтый» уровень также объявили на территории Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей.

В регионе 23 марта ожидается до плюс 3 градусов. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

24 марта температура днем поднимется до плюс 6 градусов. Ветер также будет дуть сильный с порывами до 17 метров в секунду.