РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске волонтеры убрали мусор на набережной водоема Южный, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

«Сегодня (21 марта - ред.) волонтеры команды «Социальный патруль» в свой выходной день провели субботник на пруду Южного поселка. Члены Клуба семейного закаливания и оздоровления «УМКА», поддерживающие порядок на пруду Южного поселка, благодарят ребят за поддержку и надеются, что и жители поймут важность сохранения порядка на водоеме», - сказала Пажетнова.

По ее словам, в мероприятии приняли участие около 10 человек, которые собрали 20 мешков с мусором.