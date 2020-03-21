РИАМО - 21 мар. Еще шестеро жителей столицы заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

«Всего в России 306 больных коронавирусом, из 53 заболевших за сутки - шестеро жителей Москвы и 17 жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.

Новые случаи заражения Covid-2019 зафиксированы в 18 регионах РФ. Все инфицированные ранее вернулись из стран Европы.

Общее число заразившихся в Москве составляет 137 человек, а в Подмосковье — 35 человек.

Как добавляется на сайте Роспотребнадзора, всех зараженных граждан разместили в инфекционных боксах. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми они контактировали в последнее время.

Под меднаблюдением по коронавирусу в стране с начала года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта осталось на контроле 36 540 человек.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны, где есть неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

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