РИАМО - 21 мар. Сеть кинотеатров «Каро» приостанавливает работу в Москве и Подмосковье во избежание распространения коронавируса Covid-19, сообщается на сайте сети кинотеатров.

С субботы не будут работают «Каро 4 Подольск», «Каро 8 Капитолий Вернадского», «Каро 4 на Шереметьевской», «Каро 6 Севастопольский». А «Каро 13 Кунцево», «Каро 22 Вегас», «Каро 9 Вегас Каширский» приостанавливают работу с 23 марта.

«Средства за ранее приобретенные билеты будут возвращены автоматически», — говорится в сообщении.

По всем вопросам можно обратиться на электронную почту обратной связи feedback@karofilm.ru.

В Московском регионе из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены массовые и спортивные мероприятия, школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Также закрыты музеи, театры и другие культурные учреждения.

По последним данным, в столице зафиксирован 131 случай заражения коронавирусом. Городские больницы перепрофилируют на прием больных с коронавирусной инфекцией.

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