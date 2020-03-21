РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. Добровольцы Домодедова доставили пенсионерам 80 продуктовых наборов, написал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Добровольцы Домодедова доставили на дом 80 продуктовых наборов от губернатора Московской области. Одиноко проживающие граждане старше 60 лет и семьи, состоящие из двух пенсионеров, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, получили наиболее востребованные продовольственные товары», - написал Двойных.

В число товаров входят консервы, крупы, молоко, масло, сахар, мучные и макаронные изделия