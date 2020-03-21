РИАМО - 21 мар. Пожарным удалось локализовать возгорание на заводе алюминиевых изделий в подмосковном Дмитрове, площадь пожара составила более 33 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Утром в субботу загорелось строение завода алюминиевых изделий «Дозакл» на улице Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Площадь пожара составила более 33 тысяч квадратных метров, в здании обрушилась кровля.

«В 16:15 — локализация пожара. С 11:40 до 14:05 тремя вертолетами с ВСУ-5 совершено 28 сбросов, всего сброшено 140 тонн воды», — говорится в сообщении.

На месте возгорания работает дежурная смена ПСО-26 ГКУ «Мособлпожспас» для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ. Горящее здание тушат 170 человек и 64 единицы техники, среди которых три вертолета.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>