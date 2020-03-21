РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В Подольском краеведческом музее до 29 марта можно будет посмотреть выставку живописи и кукол члена Московского союза художников декоративно-прикладного искусства Натальи Кирейченковой, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском краеведческом музее открылась выставка «Я играю...» члена Московского союза художников декоративно-прикладного искусства Натальи Кирейченковой, она продлится до 29 марта. Живопись и куклы автора производят очень солнечное впечатление. В своих работах она не стремится к нарочитому реализму: на первом плане у нее стоит душа ее персонажей, всегда чистая, радостная и по-детски наивная», - говорится в сообщении.

Кирейченкова также является руководителем творческой мастерской «Арт-досуг», создает театральные костюмы и бутафорию, шьет кукол и ведет студию мокрого валяния в доме слепоглухих в Пучково.

Музей находится на Советской площади, 7, и работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00, последняя пятница месяца - санитарный день.