РИАМО - 21 мар. Причины пожара, произошедшего на предприятии «Дозакл» в Дмитрове, выясняются специалистами, ситуация находится на контроле администрации муниципалитета, сообщил РИАМО представитель администрации Дмитровского городского округа.

«Пожарные делают все необходимое для локализации пожара, развернут оперативный штаб. Причины произошедшего сейчас выясняются. Ситуация держится на контроле», - сказал собеседник агентства.

Утром в субботу загорелось строение завода алюминиевых изделий «Дозакл» на улице Промышленная, дом 27. Объявлен третий ранг пожара. Площадь пожара составила более 33 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Три вертолета сбросили на горящее здание 140 тонн воды.

На заводе работало порядка 200-230 человек. Решение о конкретной помощи от властей региона будет принято после переговоров с руководителями предприятия.

На данный момент информации погибших и пострадавших нет.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>