РИАМО - 21 мар. В столичной подземке началась промывка тоннелей дезинфицирующим средством «Трилокс» с помощью спецмашин, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

В метро проводится полная дезинфекция инфраструктуры: это и пассажирские зоны, и административные помещения, и тоннели. В дезинфекции тоннелей участвуют девять специальных машин, они курсируют по линиям ночью.

«Для качественного обеззараживания необходимо следовать по тоннелю со скоростью не более 5 километров в час. За ночь машины успевают обработать инфраструктуру в тоннелях на 22-36 километрах пути», — говорится в сообщении.

Раствор дезинфицирующего средства заливается в цистерны, которые есть у каждой машины. Одна цистерна вмещает от 10 до 12 тонн раствора.

Для промывки используется средство «Трилокс» — у него широкий спектр антимикробного и противовирусного действия. Дезинфицирующий раствор эффективно справляется с бактериями и вирусами, его рекомендует Роспотребнадзор.