РИАМО - 21 мар. На горящий завод в подмосковном Дмитрове уже брошено 140 тонн воды, площадь пожара увеличилась до 33 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Утром в субботу загорелось строение завода алюминиевых изделий на улице Промышленная, дом 27. К тушению привлекли три вертолета и два пожарных поезда.

«В 13:50 здание горит по всей площади – 33,3 тысячи квадратных метров, площадь обрушения кровли – 25 тысяч квадратных метро. На месте работает 14 автоцистерн, пять автолестниц, автомобиль-база газодымозащитной службы, ПАНРК (пожарный автомобиль – ред.), пожарная насосная станция», – говорится в сообщении.

С 11:40 до 14:05 три вертолета сделали 28 сбросов, всего было сброшено 140 тонн воды.

В тушении крупного пожара принимают участие 170 человек и 64 единицы техники, в том числе от МЧС России – 82 человека и 34 единицы техники.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>