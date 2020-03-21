РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пожелал ему крепкого здоровья и побольше времени на игру в футбол.

«Уважаемый, дорогой Сергей Викторович! Поздравляю Вас с юбилеем! Ваш профессионализм и твердость — основы успехов нашей дипломатии. Вы посвятили себя служению стране: представляете интересы России на самом высоком международном уровне. Желаю Вам крепкого здоровья и как можно чаще выходить на футбольное поле — делать если не покер, то уж точно хет-трик», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор также поблагодарил главу дипломатического ведомства за неизменную поддержку, а также назвал его примером того, как стоит работать, служить и дружить.

Сергей Лавров родился в 1950 году. Он окончил МГИМО. Начал работать в посольстве СССР в Шри-Ланке, затем на разных должностях в МИД РФ и постоянном представительстве Советского Союза при ООН.

На посту главы МИД России Лавров работает с мая 2004 года. Кроме того, он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Лавров был отмечен рядом государственных наград, например, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».