РИАМО - 21 мар. В связи с осложнением эпидемиологической обстановки АО «Мосгаз» переходит на специальный режим работы, аварийные бригады обеспечат медицинскими маскам, перчатками и другими медицинскими изделиями, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Мы подготовили комплекс мер для того, чтобы обеспечить надежное и безопасное газоснабжение москвичей и предприятий столицы в условиях карантинных мероприятий. Количество сотрудников, выезжающих по заявкам в многоквартирные дома, сокращено до минимально необходимого», — отметил генеральный директор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что в помещениях предприятия регулярно проводится санитарная обработка и постоянно проводится обеззараживание воздуха.

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования временно приостановлено. Кроме этого, временно не проводятся работы по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта.

Заявки от москвичей будут категорироваться на экстренные и плановые. Экстренные заявки будут осуществляться в оперативном режиме, плановые возобновятся после прекращения режима повышенной готовности.

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