РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мар. В подмосковных Котельниках за неделю заменили порядка 30 светильников на улицах города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающей организацией НОРЕНС Групп был произведен ремонт и замена 30 осветительных элементов»,- говорится в сообщении.

Элементы заменили в микрорайонах Опытное Поле, Силикат, Южный и на улице Кузьминская. Также очистили 34 опоры освещения от несанкционированной и незаконно размещенной рекламы на улицах Кузьминская и Строителей.

В рамках губернаторской программы «Светлый город» на территории Московской области за четыре года установили 146 тысяч энергоэффективных светильников, бюджет программы составил свыше 5 миллиардов рублей.