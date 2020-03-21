РИАМО - 21 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о недопустимости увольнения работников под предлогом ситуации с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, те предприятия, которые решатся «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал, будет проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.

Мишустин добавил, в случае задержек заработной платы будет отменен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, установленный ранее.

На текущий момент в России выявлены 253 случая заражения коронавирусом.

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